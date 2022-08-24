Ижевск, , 12:31 — REGNUM В 2023 году те предприниматели, которые пострадали от гибели пчел в 2022 году, получат возмещение затрат, которые связаны с приобретением пчелосемей. Об этом заявил вице-премьер Удмуртии Ольга Абрамова в ходе прямого эфира, который провел Центр управления регионом (ЦУР).

Пчелы Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«В Удмуртии в настоящее время посеяно 12 тыс. гектаров рапса. С учетом жаркой погоды предприниматели выходят на обработки», — рассказала она. По мнению вице-премьера, очень плохо, что фермерские хозяйства при обработке полей забывают, что рядом с ними находится кто-то еще и не утруждают себя оповещением владельцев личных подсобных хозяйств, которые занимаются пчеловодством.

Абрамова подчеркнула, что всем предпринимателям, кто фиксирует гибель пчел, необходимо оформлять соответствующие документы для того, «чтобы впоследствии отстаивать свою правоту». О заявочной компании на получение компенсации будет объявлено дополнительно. Обращения будет принимать минсельхоз региона. Также можно обращаться в Главное управление ветеринарии, специалисты сопровождают каждого заявителя.

Пчеловодство — это также важная отрасль сельского хозяйства, ежегодно в республике официально производится 850 тонн меда.

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Как сообщало ИА REGNUM, жалобы от владельцев пасек стали поступать с начала июля. при осмотре 275 ульев во всех зафиксирована частичная гибель пчел. По предварительным данным, поле с рапсом, которое расположено в радиусе 2-5 км от пасек, было обработано 4–5 июля, население предупреждено не было. По факту гибели пчелосемей в Алнашском районе была начата проверка управлением Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Годом ранее массовая гибель пчел фиксировалась в пяти районах Удмуртии.

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