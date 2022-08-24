Сидней, Австралия, , 12:32 — REGNUM Медсёстры и акушерки Нового Южного Уэльса, самого крупного штата Австралии, вновь выйдут на забастовку, чтобы высказать своё недовольство по поводу условий труда. Об этом 24 августа сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Забастовка затронет медицинские учреждения по всему штату и состоится 1 сентября.

Члены профсоюза медсестёр и акушерок штата проголосовали за решение объявить 24-часовую забастовку 1 сентября, поскольку они призывают правительство изменить соотношение пациентов и персонала. Генеральный секретарь профсоюза Шей Кэндиш заявила, что возобновление забастовки связано с «опасным уровнем укомплектования персоналом и непосильной рабочей нагрузкой».

В профсоюзе пообещали, что, несмотря на забастовку, во всех государственных больницах и службах здравоохранения Нового Южного Уэльса будут сохранены все «услуги по спасению жизни».