Ватикан, 24 августа, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск назвал российскую журналистку Дарью Дугину одной из невинных жертв, погибших из-за конфликта на территории бывшей УССР, передает Reuters.

Gabriel Andrés Trujillo Escobedo Папа римский Франциск

«Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве, — сказал понтифик, выразив соболезнования по поводу смерти Дугиной. — Я думаю о жестокости, о столь многих невинных, которые платят за безумие: безумие всех сторон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию Госдепа США на убийство журналиста и политика Дарьи Дугиной.

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