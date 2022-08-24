Владивосток, 24 августа, 2022, 12:27 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело в отношении 33-летней женщины, которую подозревают в истязании собственного сына, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморського края.

Джованни Браголин. Плачущий мальчик. 1950-е

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Установлено, что женщина систематически избивала и оскорбляла своего 10-летнего сына, кроме того она лишала его сна. Так, в декабре 2021 года фигурантка находясь дома, осознавая что сын находится в беспомощном состоянии, кинула в него кухонный нож, причинив боль и психические страдания, а также телесные повреждения в виде резаной раны в области спины. В июле 2022 года подозреваемая, унизив своего сына и выражая свое превосходство над ним, нанесла множество ударов проводом, а также руками и ногами по телу малолетнего, причинив последнему физическую боль и психические страдания.

Женщина задержана, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин осведомлён о начале расследования обстоятельств домашнего насилия в отношении ребенка в Алтайском крае.