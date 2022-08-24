Барнаул, , 12:27 — REGNUM В Алтайском крае совсем немного вырос индекс промышленного производства. Как сообщает телеграм-канал регионального минпромэнерго 24 августа, за семь месяцев 2022 года этот показатель составил 101%.

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При этом, индекс в производстве одежды этот же период составил 152,3%, что на 16,5 процентных пункта выше, чем за первое полугодие текущего года. Как отмечалось ранее, крупные предприятия отрасли работают стабильно с высоким уровнем загрузки.

ИПП в производстве электрического оборудования — 113,7%. Рост выпуска отмечается в производстве трансформаторов, а также у производителей дизель-генераторных установок.

В добыче полезных ископаемых индекс промышленного производства за семь месяцев текущего года составил 102,2%.

В то же время по некоторым видам экономической деятельности за этот период наблюдается снижение индекса промышленного производства.

Как сообщало ИА REGNUM, индекс промпроизводства по итогам января — июня 2022 года в Алтайском крае составил 100,8%.

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