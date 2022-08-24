Ярославль, 24 августа 2022, 12:26 — REGNUM Известный в Ярославле общественник Анатолий Упадышев вошёл в состав Общественного совета при Министерстве экономического развития Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ министерства.
Документ был подписан министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым 1 августа. Анатолий Упадышев делегирован в состав совета от Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области.
Справка: Общественный совет создан в целях осуществления общественного контроля за деятельностью Минэкономразвития России, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества предоставления государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, рассмотрение ежегодных планов деятельности Минэкономразвития России и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.