Ярославль, , 12:26 — REGNUM Известный в Ярославле общественник Анатолий Упадышев вошёл в состав Общественного совета при Министерстве экономического развития Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на приказ министерства.

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Документ был подписан министром экономического развития Российской Федерации Максимом Решетниковым 1 августа. Анатолий Упадышев делегирован в состав совета от Фонда содействия развитию Ярославля и Ярославской области.