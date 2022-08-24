Взрывчатое вещество изъяла полиция у жителя Воронежской области
Воронеж, 24 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Более полукилограмма взрывчатого вещества изъяли сотрудники полиции у жителя Новохопёрского района Воронежской области, сообщили 24 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
При осмотре домовладения полицейские обнаружили сейф для хранения оружия. В нём находились две металлические банки с веществом серого цвета, общей массой более 550 граммов.
Владелец сейфа, как оказалось, ранее имел охотничье ружьё. Однако в начале 2021 года лишился лицензии, от оружия избавился, однако порох оставил.
Теперь бывший охотник стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».