Воронеж, 24 августа, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Более полукилограмма взрывчатого вещества изъяли сотрудники полиции у жителя Новохопёрского района Воронежской области, сообщили 24 августа в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

При осмотре домовладения полицейские обнаружили сейф для хранения оружия. В нём находились две металлические банки с веществом серого цвета, общей массой более 550 граммов.

«По результатам экспертизы установлено, что изъятое вещество является бездымным порохом — взрывчатым веществом метательного действия промышленного изготовления», — говорится в сообщении.

Владелец сейфа, как оказалось, ранее имел охотничье ружьё. Однако в начале 2021 года лишился лицензии, от оружия избавился, однако порох оставил.

Теперь бывший охотник стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».