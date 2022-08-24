Салехард, 24 августа, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Экологи Научного центра изучения Арктики пришли к выводу, что природоохранные мероприятия способствуют улучшению качества воды в реках и озёрах Ямала. Вывод сделан на основе результатов многолетних исследований гидрохимического состава природных поверхностных вод, сообщает пресс-служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Исследования, которые проводились ямальскими экологами с 2013 года, подтверждают то, что в связи с ликвидацией источников загрязнения, гидрохимический состав поверхностных вод на Ямале улучшился.

«Превышение предельной концентрации фиксируется по марганцу, железу, биологическому и химическому потреблению кислорода, но это связано с природными особенностями нашего региона, в частности наличием болот, обуславливающих специфический состав воды в арктических реках и озерах», — отметил Роман Колесников, ведущий научный сотрудник сектора охраны окружающей среды Научного центра изучения Арктики.

Научным центром изучения Арктики реализуется проект водного мониторинга, который отвечает задачам национального проекта «Экология».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что во время первого этапа научной научной экспедиции центра морских исследований МГУ имени М. В. Ломоносова, который стартовал 27 июля, участники провели попутный экологический мониторинг на Северном морском пути.

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