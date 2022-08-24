Владимир, 24 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Управление Роспотребнадзора по Владимирской области опубликовало рекомендации в связи с задымленностью, связанной с природными пожарами в Рязанской области.

Gornovosti.ru Смог в городе

Чтобы снизить влияние продуктов горения на организм, жителям Владимирской области рекомендуют меньше находиться на улице, в помещениях не открывать окна и форточки, каждый день проводить влажную уборку помещений, снизить физические нагрузки и физическую работу на открытом воздухе и ограничить пребывание детей на игровых площадках. Автомобилистам советуют закрывать окна и устанавливать кондиционер в режим рециркуляции воздуха.

Владимирцам рекомендуют пить больше — щелочную минеральную воду, несладкие отвары шиповника и брусники, зеленый чай — и следить за своим состоянием. При возникновении слабости, головокружения, признаков одышки, кашля, бессонницы необходимо обратиться к врачу.

Роспотребнадзор проводит лабораторный контроль качества атмосферного воздуха на территориях, подверженных задымлению.