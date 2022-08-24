Мадрид, 24 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Совет министров Испании одобрил указ, предусматривающий введение мер по контролю за благополучием животных путем установки систем видеонаблюдения на скотобойнях. Об этом пишет агентство EFE.

ИА REGNUM Испания

Цель указа — гарантировать благополучие животных во время разгрузки, перемещения и оглушения.

Таким образом власти хотят «свести к минимуму страдания» животных, говорится в заявлении министерства по делам потребителей.