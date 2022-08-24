Абу-Даби, , 12:20 — REGNUM Афганские беженцы и просители убежища, которые уже почти год живут в лагерях в Объединённых Арабских Эмиратах, 22 и 23 августа вышли на акции протеста и потребовали переселения их в третью страну. Об этом 24 августа сообщает портал Darivoa.

Афганские дети в лагере беженцев Hashoo Foundation USA

Эти мигранты и просители убежища, которые были переведены из Кабула в Эмираты в прошлом году во время процесса эвакуации, заявили во время этих демонстраций, что процесс их переселения за пределы Афганистана идёт очень медленно.

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Reuters сообщило со слов двух афганских граждан, проживающих в лагере беженцев, что сотни афганских мигрантов скандировали лозунги о свободе. По имеющимся данным, тысячи афганцев в ОАЭ ожидают отправки в США и третьи страны.

Фото, представленные Reuters, показывают, что дети, женщины и мужчины принимали участие в демонстрациях в лагере в Абу-Даби, также известном как «Гуманитарный город Эмиратов». В настоящее время температура воздуха в Абу-Даби составляет + 38 градусов по Цельсию.

На одном из фото, отправленном агентству, мальчик несёт табличку с надписью: «Одного года достаточно».

Официальный представитель ОАЭ подтвердил в заявлении для Reuters, что ряд мигрантов и просителей убежища разочаровался в процессе переселения, и этот процесс затянулся на более долгий срок, чем ожидали Объединённые Арабские Эмираты. Он заявил, что его страна работает с посольством США в Абу-Даби, чтобы процесс расселения этих афганских беженцев и лиц, ищущих убежища, начался как можно скорее.

Представитель ОАЭ заявил, что его страна привержена работе с Соединёнными Штатами и другими международными партнёрами для обеспечения того, чтобы афганские граждане, которые были вывезены во время процесса эвакуации, жили в безопасных и достойных условиях.

Между тем, представитель Госдепартамента США заявил, что Вашингтон пытается вывезти в США «подходящих» афганцев, но подчеркнул, что необходимо проверить данные этих людей. Он также сообщил, что его страна работает с ОАЭ и другими странами над переселением тех афганцев, которые не имеют права поселиться в США, в другие страны.

Один из афганцев, участвовавших в этих демонстрациях и не пожелавший назвать своё имя, сказал: »Мы находимся под стражей почти год, и этот лагерь похож на тюрьму. Никому не разрешается выходить на улицу. Я даже не могу предположить, когда [мы] навсегда переедем в другую страну».

Официальные лица США заявили, что афганские граждане, соответствующие условиям, будут переведены в Америку, а те, кто не соответствует требованиям, будут переведены в третьи страны, но они подчеркнули, что ни один из этих просителей убежища не будет насильственно депортирован в Афганистан.

Среди этих просителей убежища есть люди, которые работали с правительством США, их военными, международными партнёрами и зарубежными благотворительными организациями, базирующимися в Афганистане.

Протесты афганских беженцев начались в феврале, после того, как был остановлен процесс их переселения в США и другие страны. Эти протесты заставили высокопоставленного чиновника Госдепартамента отправиться в ОАЭ и заявить, что все эти афганские граждане будут переселены к августу этого года. Должен был быть возобновлён процесс расселения этих афганских беженцев. В то время в Абу-Даби и его окрестностях проживало почти 12 тысяч граждан Афганистана.

С августа 2021 года Соединённые Штаты переселили в Америку более 85 000 афганских беженцев, и начался процесс размещения многих из них в странах Ближнего Востока и Европы.

Двое из этих мигрантов, которые не захотели называть своих имён, сообщили агентству Reuters, что мигранты в основном больше страдают от плохого психического состояния, потому что их ждёт неопределённое будущее. Оба этих беженца сказали, что не знают, когда их переселят. Но официальные лица ОАЭ заявили, что для афганских беженцев они предоставят «качественные жильё, медицинские услуги, консультации, образование, питание и прочее».