Махачкала, , 12:19 — REGNUM В Дагестане появится новая должность в образовательных учреждениях — советник директора по воспитательной работе. Она будет введена уже с начала нового учебного года, сообщил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе августовского совещания работников образования республики.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он отметил, что Дагестан стал одним из пилотных субъектов в России, где будет опробовано это нововведение. А его цель заключается в необходимости развития патриотического воспитания, вовлечения молодежи в патриотические проекты, а также работа с трудными подростками.