В школах Дагестана вводится должность советника директора по воспитанию
Махачкала, 24 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Дагестане появится новая должность в образовательных учреждениях — советник директора по воспитательной работе. Она будет введена уже с начала нового учебного года, сообщил премьер-министр Абдулмуслим Абдулмуслимов в ходе августовского совещания работников образования республики.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Школа
Он отметил, что Дагестан стал одним из пилотных субъектов в России, где будет опробовано это нововведение. А его цель заключается в необходимости развития патриотического воспитания, вовлечения молодежи в патриотические проекты, а также работа с трудными подростками.
«Одним из главных направлений деятельности советников директоров по воспитанию станет постоянная работа по вовлечению закрепленных за ними несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в дополнительное образование, добровольческую и волонтерскую деятельность», — приводит слова министра образования Яхьи Бучаева издание «Молодежь Дагестана».