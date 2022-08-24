Нур-Султан, , 12:19 — REGNUM Руководители Казахстанских железных дорог (КЖД) и Бакинского международного морского торгового порта подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам транспортировки и грузов. Об том 24 августа сообщает пресс-служба КЖД.

Бакинский порт president.az

«Меморандум направлен на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющего повысить транзитный потенциал двух стран», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, казахстанской стороне в порту выделят земельный участок и действующие причалы для совместного развития инфраструктуры порта. Руководители предприятий также договорились совместно развивать терминальные мощности порта.

Встреча проходила во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку. С ним также прибыли министр промышленности и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, глава минэнерго Болат Акчулаков и председатель правления КЖД Нурлан Сауранбаев.

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