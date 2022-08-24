Астана, 24 августа, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Руководители Казахстанских железных дорог (КЖД) и Бакинского международного морского торгового порта подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам транспортировки и грузов. Об том 24 августа сообщает пресс-служба КЖД.

president.az Бакинский порт

«Меморандум направлен на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющего повысить транзитный потенциал двух стран», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, казахстанской стороне в порту выделят земельный участок и действующие причалы для совместного развития инфраструктуры порта. Руководители предприятий также договорились совместно развивать терминальные мощности порта.

Встреча проходила во время официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Баку. С ним также прибыли министр промышленности и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, глава минэнерго Болат Акчулаков и председатель правления КЖД Нурлан Сауранбаев.