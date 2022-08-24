Калуга, 24 августа, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В 2022 году экспорт в Калужской области составил 765 млн долларов США. Экспорт увеличился на 24,7% за счёт роста поставок в страны дальнего зарубежья. Об этом 24 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство экономического развития и промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

Предприятия области в условиях санкционной политики резко перестраивают выпуск продукции на экспорт в новые страны. Этому способствуют активные региональные меры поддержки предприятий-экспортеров.

Внешнеторговый оборот Калужской области за январь–июнь 2022 года составил около 3,4 млрд долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшился на 14,5%. На это повлияло уменьшение ввоза в регион комплектующих и оборудования.