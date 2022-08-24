Москва, , 12:18 — REGNUM Россия оказалась в тройке лидеров по оценке улыбчивости персонала в мировом рейтинге. Глобальное исследование качества взаимодействия сотрудников различных сфер бизнеса с клиентами проводилось Профессиональной ассоциацией тайных покупателей (MSPA) в 30 странах, сообщили в ИХ «Ромир».

Первое место по улыбчивости персонала занял Парагвай (98,8%), на втором месте — Кипр (96,8%), на третьем — Россия (94,1%). Самый низкий индекс улыбки отмечен в Сербии (70%), Германии (72,6%) и Гонконге (74,4%).

Наиболее улыбчивым оказался персонал о сфере обслуживания в таких отраслях как и «здоровье и красота» (89,3%), транспорт (89%), сфера продажи и обслуживания авто (87,8%). Категория «Досуг» показала самый низкий результат — 81,6%.

Также Россия показала лучшие результаты по дополнительным продажам (82,8%), на втором месте — Гонконг (76,3%), на третьем — Венгрия (70,2%). Низкие результаты у Кипра (11,6%), Нидерландов (16,4%) и Греции (28%).

По дополнительным продажам лидирует автомобильная отрасль (76,6%), за ней следует сектор досуга (75,3%). Отрасли с наименьшими показателями — розничная торговля (41,7%) и «здоровье и красота» (43,5%).

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