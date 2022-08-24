Мадрид, , 12:18 — REGNUM Плохо потушенные или брошенные на землю или из автомобилей окурки становятся причиной пожаров, которые за последнее десятилетие в Испании уничтожили десятки тысяч гектаров земли — примерно 3,5% всех пожаров, по данным ассоциации No fumadores. Об этом пишет агентство EFE.

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Отмечается, что организация уже подала петицию с 77 000 подписей в министерство экологических преобразований о запрете курения в национальных парках.

Ассоциация отмечает, что в Испании «царит странное молчание» по поводу окурков, из-за которых ежегодно пропадают десятки тысяч гектаров леса.