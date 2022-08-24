Коян, Южная Корея, , 12:20 — REGNUM 31 августа в Южной Корее откроет свои двери ежегодная международная выставка водородной промышленности H2 MEET. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Водород Иван Шилов © ИА REGNUM

Выставка, посвященная водородным технологиям, пройдет в Корейском международном выставочном центре (KINTEX) в городе Коян с 31 августа по 3 сентября.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 240 предприятий из 16 стран, включая Канаду, Великобританию, Нидерланды, Австралию, США и Францию.

Известно, что в рамках выставки пройдет ряд конференций и форумов, на которых будут обсуждаться актуальные тенденции и смежные вопросы.