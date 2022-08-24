Коян, Южная Корея, 24 августа, 2022, 12:20 — ИА Регнум. 31 августа в Южной Корее откроет свои двери ежегодная международная выставка водородной промышленности H2 MEET. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Водород

Выставка, посвященная водородным технологиям, пройдет в Корейском международном выставочном центре (KINTEX) в городе Коян с 31 августа по 3 сентября.

Ожидается, что в мероприятии примут участие около 240 предприятий из 16 стран, включая Канаду, Великобританию, Нидерланды, Австралию, США и Францию.

Известно, что в рамках выставки пройдет ряд конференций и форумов, на которых будут обсуждаться актуальные тенденции и смежные вопросы.