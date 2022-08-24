Ярославль, 24 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Ярославский государственный театр кукол временно переехал в новое здание. Об этом сообщает сайт театра.

Фото страницы Ларисы Сахаровой в ВК Временное здание Ярославского театра кукол

В этом году начинается капитальный ремонт здания ТЮЗа, где располагается и кукольный театр. Завершиться работы должны летом 2024 года.

В связи с этим коллектив кукольного театра временно переехал в здание на улице Свободы, 17 «Г». Там 22 августа прошло первое собрание сотрудников после летнего отпуска.

До конца августа в основном зале театра должны закончить обустройство сцены. После этого артисты приступят к репетициям спектакля «Пряничный домик». 14 сентября этой постановкой театр кукол откроет новый 96-й творческий сезон.