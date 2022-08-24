Москва, 24 августа, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Право на одноименные товарные знаки получил завод «Москвич». Об этом 24 августа сообщает АГН «Москва «.

ИА REGNUM Москвич

Издание отмечает, что согласно имеющимся у него материалам, новым патентообладателем знака «Москвич» стало акционерное общество «Московский автомобильный завод «Москвич», 8 августа права на товарные знаки были переданы от ЗАО «Рено Россия».

Как сообщало ИА REGNUM, Москве в районе Бирюлево Западное построен новый завод по выпуску деталей для автомобилей для АО «АвтоВАЗ» и может стать важным партнёром завода «Москвич».