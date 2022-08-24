Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:44 — REGNUM Легендарную первую атомную подводную лодку ВМФ СССР К-3 «Ленинский комсомол» доставят в Выборг после того, как её восстановили в Кронштадте для использования в качестве музея. Об этом 24 августа сообщили в медиацентре Санкт-Петербурга.

АПЛ К-3 «Ленинский комсомол»

В Северной столице 27 августа приступят к первому этапу транспортировки подводной лодки. В рамках первой части проекта транспортировки «Ленинского комсомола» состоится буксировка подлодки на завод в Выборг. После необходимых работ корабль доставят в музей военно-морской славы в Кронштадте.

От Зимней пристани Кронштадта, где подлодка стояла после восстановительных работ, она зайдёт в акваторию Выборгского судостроительного завода. Жители и гости города смогут увидеть процесс буксировки корабля. Наблюдать за этим можно будет возле исторического парка «Остров фортов».

Напомним, что в мае 2022 года атомная подводная лодка задымилась, когда стояла в Кронштадте для подготовки к передаче музею военно-морской славы. Она поступила в Кронштадтский морской завод (КМЗ) для ремонта в октябре 2021 года.

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