Ульяновск, 24 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Ульяновская область получит федеральные средства на развитие в 2023 году туристической инфраструктуры, включая кемпинги и автокемпинги. Об этом заявил губернатор Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Отрядные кемпинги копачевского лагеря

Регион одержал победу в грантовом конкурсе Ростуризма и получит 68 млн рублей на развитие туризма в 2023 году. По данным властей, более 19 млн рублей направят на создание и обновление пляжных зон, развитие национальных туристических маршрутов. Остальные 48,8 млн рублей предоставляются на создание кемпингов и автокемпингов. Средства предоставляются на условиях софинансирования.

Губернатор Алексей Русских сообщил, что будет объявлен конкурс среди предпринимателей, «и лучшие идеи по созданию новых туристических точек будут профинансированы».

Напомним, что по итогам первого конкурса Ростуризма Ульяновская область получила 20 млн рублей.

Отметим, что в ноябре 2021 года было заключено соглашение о формировании перечня земельных участков на берегу реки Волги для строительства туристических комплексов. Ранее Ульяновская область вошла в проект «Великий Волжский путь», что позволит развивать круизный туризм.

Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года вице-премьер России Дмитрий Чернышенко обсудил с губернатором Алексеем Русских вопросы развития туристической отрасли.

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