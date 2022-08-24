Пермь, 24 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В Перми мужчина пытался увести чужого ребёнка с детской площадки, пообещав сладости. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

r59. fssp. gov.ru Пара, вызвавшая подозрение у приставов

На странную пару внимание обратили сотрудники службы судебных приставов, возвращавшиеся на работу с обеденного перерыва.

«Мужчина в грязной толстовке и порванных штанах вел за собой опрятно одетого мальчика лет четырех. Малыш неуверенно озирался по сторонам и все крепче сжимал в руке поводок, на котором была маленькая собачка. Ситуация показалась сотрудницам ведомства подозрительной», — отметили в ведомстве.

Женщины задали прямой вопрос мальчику о том, является и мужчина ему знакомым. Выяснилось, что ребёнок видит «дядю» впервые, он пообещал купить сладкий сюрприз, но уводит в противоположную от дома сторону.

Пристав забрали ребёнка и отвели в подразделение УФССП. О ситуации известили правоохранителей. Оказалось, что мальчика уже объявили в розыск. Взволнованная мать оперативно появилась у приставов и забрала сына. По словам женщины, мальчика отпустили погулять с собакой во двор и строго настрого запретили куда-либо уходить. Ребёнку надо было дождаться отца, с которым они планировали поехать к бабушке.

Примечательно, что подозрительный мужчина сопровождал приставов и мальчика до здания УФССП. Он даже остался ждать полицию во дворе отдела.