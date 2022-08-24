Лондон, 24 августа, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Последнее падение мировых акций отразило опасения по поводу замедления темпов роста в Китае и США и сомнения в перспективах мировой экономики, как передает Financial Times.

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В среду 24 августа европейский региональный индекс Stoxx 600 упал на 0,4% на ранних торгах, а лондонский индекс FTSE 100 потерял 0,7%. Снижение оказалось более выраженным на азиатских рынках: гонконгский индекс Hang Seng упал на 1,1%, а китайский индекс CSI 300 — на 1,9%.

В Гонконге сильнее всего упали компании, работающие в сфере недвижимости, при этом застройщик Logan Group упал почти на 50% при возобновлении торгов акциями, приостановленных в мае.

Инвесторы оценивают потери по долларовым долгам китайских застройщиков недвижимости почти в $130 млрд, при этом растут опасения, что рынок жилья страны вступит в затяжной кризис, если правительство не предпримет меры по его спасению.

Также причиной снижение фондовых рынков может быть публикация накануне более слабых, чем ожидалось, экономических данных по США и Азии.

Индекс деловой активности в секторе услуг США в августе упал до 27-месячного минимума 44,1 по сравнению с 47,3 в июле. Снижение индекса ниже 50 означает сокращение. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Японии показал, что рост замедлился до самого низкого уровня за 19 месяцев.

Евро торговался на уровне $0,9954 по отношению к доллару.