Париж, 24 августа, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Перед началом первого заседания совета министров Франции президент Эммануэль Макрон несколько минут рассказал об уходящем лете, сообщает Le Figaro.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Летний сезон отмечен, прежде всего, конкретными последствиями глобального потепления. Перед членами правительства, президент нарисовал мрачную картину, показав «конец изобилия», «конец безрассудства».

«Мы уже несколько лет живем в конце того, что может показаться изобилием. Конец изобилия продуктов, технологий, которые казались нам постоянно доступными», — отметил Эммануэль Макрон.

«То, через что мы проходим, больше похоже на большой переворот», — заявил арендатор Елисейского дворца, начиная свое выступление.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «свобода имеет свою цену».