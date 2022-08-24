Томпонский район, Якутия, 24 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. ЛЭП протяжённостью 254 километра начала работать в Якутии. Её торжественный запуск состоялся 24 августа, сообщил в своём телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

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Линия соединила крупнейшее месторождение золота Якутии — Нежданинское — с посёлком Хандыга Томпонского района. Строился объект в кратчайшие сроки и в суровых погодных условиях. До запуска ЛЭП месторождение получало электроэнергию от дизельной электростанции.

«После подключения Нежданинского к электросетям действующий энергокомплекс станет резервным источником питания. Подключение к электросетям улучшает экономику предприятия и значительно уменьшает воздействие на окружающую среду. В будущем ЛЭП сможет обеспечить электроэнергией другие месторождения на территории Томпонского района и поселок Тёплый Ключ», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, посёлок Черский в Нижнеколымском районе Якутии намерены сделать независимым от поставок электричества. Там хотят построить новую дизельную электростанцию потому, что линия, по которой в населённый пункт поступает электричество, сильно изношена.