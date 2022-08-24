Барселона, Испания, 24 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Испанский суд вынес постановление о предварительном заключении под стражу без права выхода под залог предполагаемого виновника наезда на восьмерых велосипедистов в Кастельбисбале (провинция Барселона). Об этом пишет агентство EFE.

ДТП

Несчастный случай произошёл 21 августа. Отмечается, что двое из пострадавших велосипедистов погибли, а третий находится в критическом состоянии.

Задержанный, 41-летний мужчина из Мартореля, во время управления автомобилем не имел прав.