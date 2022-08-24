Южно-Сахалинск, , 12:09 — REGNUM Региональное отделение ОНФ на Сахалине раскритиковало организацию безопасного движения детей на дорогах к школам. Общественники потребовали от мэрии и ГИБДД исправить недостатки, а прокуратуру провести проверку, сообщается 24 августа в телеграм-канале областного отделения ОНФ.

Пешеходный переход Стрельцова Наталья © ИА REGNUM

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«Пешеходные переходы в никуда, утопающие в грязи обочины, отсутствие видимости: безопасная дорога для учеников многих школ Южно-Сахалинска — это мечта. Президентское движение Народный фронт нашло множество проблем на пути к знаниям», — написали общественники.

Самая худшая ситуация, по мнению представителей ОНФ, на дорогах к школе №4.

«Идти туда буквально опасно», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии до конца 2022 года планируют отремонтировать около 100 км дорог, которые ведут к школам и детским садам.