Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM Задержанный в Екатеринбурге бывший глава города Евгений Ройзман участвует в следственный действиях без наручников. Это следует из видеозаписей, публикуемых в соцсетях.

Растегнутые наручники jhusemannde

После обыска в его квартире он сам закрыл входную дверь. И при обыске в музее «Невьянская икона» также сам открывал и закрывал двери. Также, проходя мимо собравшихся журналистов, блогер успевал отвечать на их вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 24 августа силовики пришли домой к Ройзману. Проводятся следственные действия.

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