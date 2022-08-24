Тула, , 12:06 — REGNUM Около шести тысяч новых случаев онкозаболеваний ежегодно выявляется в Тульской области. Данные привели в управлении пресс-службы правительства региона по итогам заседания коллегии областного минздрава 23 августа.

Оборудование в Тульском онкологическом диспансере Управление пресс-службы правительства Тульской области

«В Тульской области онкология — самая распространенная причина смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Сейчас в регионе около 40 тыс. онкологических больных. Ежегодно выявляется около 6 тыс. новых случаев. Наша задача — выявлять заболевания на ранней стадии», — отметил на мероприятии заместитель председателя правительства Тульской области - министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Решить эту сложную проблему рассчитывают, прежде всего, совершенствуя оказания медпомощи онкобольным. Так, с 2021 года в регионе уже вдвое выросло количество центров амбулаторной онкологической помощи жителям. Эти центры оснащены необходимым диагностически оборудованием, их задача — ускорить выявление опасного заболевания и дать возможность пациентам проходить лечение рядом с домом.

Также в регионе полным ходом идёт строительство нового онкоцентра, в 2023–2024 годах на его базе планируется открыть центры патологии шейки матки, скрининга колоректального рака, рака желудка и предстательной железы. Это повысит эффективность ранней диагностики заболеваний и позволит снизить смертность от онкологических заболеваний, рассчитывают в правительстве региона.