Москва, , 12:05 — REGNUM Идея Банка России, состоящая в том, чтобы обязать банки, которые перевели деньги клиента на счёт мошенников, в течение 30 дней возвращать пострадавшему средства, выглядит как вполне разумная мера. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

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«Вполне разумная мера по возврату клиентских средств, перечисленных заранее обозначенным мошенникам, позволит простимулировать банки отслеживать и вовремя идентифицировать по официальным базам данных подозрительные счета, — сказал Цыганов. — В данном случае решается задача своевременной синхронизации баз данных. Как показывает практика, это не всегда делается вовремя, и бывают случаи, когда из-за этого средства клиента безвозвратно теряются, хотя транзакция могла бы быть отклонена».

По его словам, понимание материальной ответственности побудит банки отслеживать базы данных Банка России и вовремя вносить соответствующие поправки в IT-обеспечение обслуживания клиентов.

«На первых порах мера принесет результат, но заставит криминалитет активнее искать варианты открытия новых счетов и получателей денег. А этим можно и нужно воспользоваться в оперативной работе. В целом же мера должна стать частью правоохранительной деятельности, где ее важно сочетать с иными профилактическими мерами», — подытожил Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение Центрального банка содержится в подготовленных при участии Банка России поправках к закону о национальной платёжной системе.

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