Барнаул, 24 августа, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Власти Алтайского края намерены теснее сотрудничать с представителями Убсунурского аймака Монголии. Подробности встречи делегации во главе с губернатором Чулууном Чимэдом 24 августа сообщает сайт алтайского правительства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Монголия

По мловам губернатора Алтайского края Виктора Томанко, Алтайский край имеет давние дружеские связи с Монголией, в частности сотрудничает с Ховдским и Баян-Ульгийским аймаками. Также регион заинтересован в сотрудничестве с Убсунурским аймаком. Важной предпосылкой расширения связей является строительство через Западную Монголию нового транспортного коридора AH-4 по маршруту Ташанта — Такешикан. Эта магистраль не проходит напрямую через территорию Убсунурского аймака, но ее открытие позволит усилить торговые потоки в этом направлении.

Чулуун Чимэд выразил благодарность за теплый прием делегации. Он подчеркнул, что очень рад посетить Алтайский край, поездка давно планировалась, но визиту препятствовала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.

Губернатор Виктор Томенко и Губернатор аймака Чулуун Чимэд подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

Стороны договорились обмениваться экономическими миссиями, содействовать установлению партнерских связей между образовательными и научными организациями края и аймака. Представители культуры двух территорий будут участвовать в международных конкурсах, фестивалях, проводимых в Алтайском крае и Убсунурском аймаке. Для изучения спроса на различные виды продукции на территории края и аймака организуют информационный обмен.

Стороны также намерены проводить тематические семинары, конференции, круглые столы, двусторонние встречи и другие мероприятия, направленные на расширение и укрепление взаимного сотрудничества.

«Этот шаг заложит нормативно-правовую основу сотрудничества Алтайского края и Убсунурского аймака Монголии. Надеемся на развитие торгово-экономических и гуманитарных связей. Уверен, что в будущем нас ждет много интересных совместных проектов. Сделаем все, чтобы ваш визит в Алтайский край был высокорезультативным», — отметил Виктор Томенко.

Чулуун Чимэд считает, что сотрудничество будет активно развиваться и принесет большую пользу регионам.

Это второй день визита монгольской делегации в край. Уже состоялись встречи с представителями сферы образования, сельского хозяйства и бизнеса.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года генеральный консул Монголии в Кызыле Чимид Ганболд передал губернатору Алтайского края Виктору Томенко консульскую экзекватуру — документ, который удостоверяет признание консула государством пребывания.

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