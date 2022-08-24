Багдад, , 12:55 — REGNUM Военные самолёты ВВС Ирака провели серию рейдов в ряде регионов страны.

Вертолёт ВВС Ирака U.S. Air Force

Как сообщает Kurdistan 24, со ссылкой на заявление официального представителя командования ВВС Ирака генерал-майора Ташина аль-Хафаджи, военная разведка обнаружила укрытия боевиков ИГ (деятельность организации запрещена на территории РФ) в провинции Анбар. Удары по выявленным целям наносились самолётами F-16 иракских ВВС.

«По подтверждённым данным разведывательного управления, ВВС Ирака уничтожили укрытия общежития противника западнее города Рутба в провинции Анбар» — заявил Ташин аль-Хафаджи.

По данным Kurdistan 24, в результате удара были ликвидированы укрытия боевиков, точное количество ликвидированных террористов пока неизвестно.