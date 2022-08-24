Новосибирск, , 12:02 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту демонтажа стелы в честь героев Великой Отечественной войны в Новосибирске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Новосибирск Novo-sibirsk.ru

Напомним, что в Новосибирске у торгового центра «Ройял Парк» была демонтирована стела в честь героев Великой Отечественной войны. После резонанса, развернувшегося в социальных сетях, власти города заявили, что памятный знак находится на хранении у застройщика и позже ему найдут новое место.

Читайте также: В Новосибирске обещают найти новое место памятному знаку к 45-летию Победы

«В социальных сетях к руководству СК России обратился житель города Новосибирска с просьбой разобраться в обстоятельствах сноса стелы в честь героев Великой Отечественной войны у одного из торговых комплексов ради строительства на этом месте гостиницы, — говорится в сообщении СКР. — Жители города высказывают опасения, что после демонтажа по решению органов местной власти отреставрированный памятный знак могут перенести на окраину города или разместить в другом неприемлемом месте».

Александр Бастрыкин поручил руководству новосибирского управления представить доклад о ситуации после проведённой проверки, ход которой поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.