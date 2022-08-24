Тегусигальпа, 24 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Председатель испанского правительства Педро Санчес прибудет в Гондурас 24 августа, где встретится с президентом страны Сиомарой Кастро. Об этом пишет агентство EFE.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

Стороны обсудят вопросы инвестиций, торговли, сотрудничества и миграции, сообщил во вторник министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна.

Отмечается также, что Санчес приедет в Гондурас 24 августа, а сама встреча с Кастро состоится 25 августа.