Москва, 24 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Сокращение потребительского спроса, произошедшее в России в феврале–марте 2022 года, на сегодняшний день удалось нивелировать. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 августа заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

Sportpit.see16.ru График роста

«Неизбежное в условиях резкого изменения экономической конъюнктуры сокращение потребительского спроса, произошедшее в феврале–марте 2022 года, на сегодняшний день в определенной степени нивелировано. Благодаря решениям правительства и ЦБ по снижению ключевой ставки, продлению программы государственной льготной ипотеки потребительский спрос удалось в целом стабилизировать, — сказал Хачатурян. — Однако очевидно, что на восстановление потребуется значительное время».

Поэтому, как полагает Хачатурян, осенью и зимой 2022 года можно ожидать как небольших всплесков потребительской активности, особенно в период новогодних праздников, так и спадов, которые, вероятнее всего, придутся на конец января — начало февраля 2023 года.

«По мере стабилизации экономической ситуации и отсутствия негативных факторов, связанных с ужесточением санкций, можно ожидать, что к концу лета 2023 года потребительский спрос в России активизируется», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что рецессия в экономике РФ продолжится во второй половине 2022 года и первой половине 2023 года.