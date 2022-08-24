Грозный, 24 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров стал первым удостоенным медали «К 100-летию образования Чеченской Республики». Эту награду вручили ему в ходе торжественного собрания, посвященного 71-й годовщине со дня рождения первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, состоявшегося 23 августа в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«В ходе торжественного собрания дорогой брат, и. о. главы республики Муслим Хучиев, от лица нашего народа и членов команды Кадырова наградил меня медалью «К 100-летию образования Чеченской Республики» за номером один. Я искренне благодарен соратникам за такую высокую награду!» — написал Кадыров о событии в своем телеграм-канале.

Напомним, 100-летие государственности Чечни отмечают в 2022 году. Чеченская автономная область была образована 30 ноября 1922 года из Чеченского национального округа Горской АССР. В республике в течение всего текущего года проводится множество мероприятий по случаю этой даты.

В день юбилея будут проведены торжественное собрание и праздничный концерт, состоится открытие олимпийского центра дзюдо имени Владимира Путина, мото- и велопробег, чемпионат России по кольцевым гонкам, конноспортивные состязания, световое шоу дронов.