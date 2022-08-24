Закаменский район, Бурятия, 24 августа, 2022, 11:58 — ИА Регнум. В Закаменском районе Бурятии горнодобывающая компания выплатили работникам долг по зарплате в сумме 28 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура Калужской области Зарплата

В ходе проверки деятельности фирмы «Закаменск» выяснилось, что 227 работников не получили зарплату ща апрель–июнь 2022 года. Сумма задолженности составила 28 млн рублей.

В связи с этим прокуратура района объявила руководителю фирмы предостережение о недопустимости нарушений закона. Против него также было возбуждено дело административном правонарушении. В итоге директору назначили штраф.

«Кроме того, генеральному директору АО «Закаменск» внесено представление, по результатам рассмотрения которого работникам предприятия выплачен долг по зарплате», — отметили в надзорном ведомстве.

Впрочем, сотрудники прокуратуры продолжают надзорные мероприятия, поскольку долг за июль так и не был выплачен.