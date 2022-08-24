Москва, 24 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. До конца текущей недели в Москве сохранится жаркая погода. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве

«В выходные дни характер погоды не поменяется. Мы ждем, что при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Дневная температура в городе составит +30…+32 градуса, по Московской области плюс +27…+32 градуса. То есть, для Москвы сохраняется категория — очень жаркая погода», — сказала Позднякова.

По её словам, температура воздуха 24 августа и 25 августа останется на том же уровне. Осадков в эти дни также не ожидается.