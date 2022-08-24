Высокогорский район, Татарстан, 24 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. По факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли три человека, в Татарии возбудили уголовное дело. Об этом 24 августа сообщает следственное управление СКР по РТ.

Sledcom.ru Уголовное дело

По предварительным данным, двое мужчин и несовершеннолетний ехали на квадроцикле в сторону села. 36-летний водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в дерево. В результате мужчины скончались на месте. Подросток умер в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

ИА REGNUM напоминает, около села Шигали Высокогорского района Татарии в первом часу ночи 24 августа произошла авария, в результате которой погибли 36-летний водитель квадроцикла, 37-летний пассажир и 17-летний подросток.

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