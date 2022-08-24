Бузулук, Оренбургская область, 24 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу против бывшего директора МУП «ВКХ г. Бузулука». Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщили 24 августа в областной прокуратуре.

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Экс-руководитель муниципального унитарного предприятия обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, крупной растрате и загрязнении атмосферы.

По версии следствия, бывший директор МУП «ВКХ г. Бузулука» знал, что работы, проведенные подрядной организацией на очистных сооружениях предприятия не соответствуют условиям контракта и произведены неквалифицированными работниками. В феврале 2020 года он потребовал от подчиненных перечислить свыше 7,5 млн рублей за проведение очистки сточных вод и осадков. Работы на очистных сооружениях привели к тяжким последствиям. Произошёл выброс сероводорода в воздух. ПДК оказалось превышенным. Предприятию был нанесён имущественный ущерб.