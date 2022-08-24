Париж, 24 августа, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «свобода имеет свою цену», передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон заявил об обязанностях, которые были возложены на политических лидеров перед лицом нарастающих кризисов. В частности, президент заявил о свободе.

«Наша свобода имеет свою цену, и иногда, когда ее нужно защищать, это может привести к жертвам», — заявил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон поблагодарил пожарных, выборных должностных лиц и фермеров, которые выстояли против пожаров и засухи.