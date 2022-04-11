Москва, 24 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Не видят пользы от западной цивилизации, демократии и культуры 59% жителей России: Называют западную цивилизацию разрушительной 26%, неподходящей для граждан РФ — 33%. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Мигель Бриева Мигель Бриева. Дух Запада

По мнению 44%, западная культура отрицательно влияет на художественные вкусы жителей РФ. Почти в два раза сократилась доля тех, кто говорит о положительном влиянии — с 17% в 2000 году до 9% в 2022 году. Лишь 9% считают, что западная культура не оказывает никакого влияния на граждан РФ.

При этом 55% заявили, что влияние Запада ни при чём, российские граждане сами забывают собственную культуру. Видят проблему в усилении влияния западной культуры 35% опрошенных.

Опрос по телефону проведён 5 августа 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, русская культура на Западе подвергается атакам, подобное происходило в Германии при Гитлере, заявлял российский президент Владимир Путин.

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