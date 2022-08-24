Баку, 24 августа, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи 24 августа в Баку с азербайджанским коллегой Ильхамом Аиевым наградил его орденом Золотого орла (Алтын Қыран). Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Отмечается, что награда была присвоена Алиеву за «за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между двумя странами». Награждение состоялось после завершения официальной встречи Токаева.

По данным пресс-службы, Алиев выразил надежду, что визит казахстанского лидера внесёт значительный вклад в развитие отношений между республиками.

Напомним, Токаев в 2004 году орденом Золотого орла наградил президента России Владимира Путина. До этого данную награду присудили первому президенту РФ Борису Ельцину.