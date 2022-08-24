В Петербурге закупят технику для уборки на 874 млн рублей
Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Санкт-Петербург потратит 874 млн рублей на покупку коммунальной техники для уборки внутриквартальных территорий. Об этом свидетельствуют лоты, опубликованные на сайте госзакупок.
Заказчиком техники выступил жилищный комитет Петербурга. На сайте госзакупок появилась информация о четырех конкурсах по поиску поставщика необходимой техники. Жилищный комитет планирует закупить 313 машин и потратить на это 874 млн рублей.
Согласно содержанию документов, Петербург закупит коммунальную уборочную технику на базе трактора с погрузочным и щеточным оборудованием. Подрядчик передаст машины жилищным агентствам районов Петербурга. Техника должна поступить до 1 декабря 2022 года.
Часть заявок на участие будут принимать до 31 августа, а остальные до 31 августа. Затем определится подрядчик по каждому лоту.