Санкт-Петербург, 24 августа, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Санкт-Петербург потратит 874 млн рублей на покупку коммунальной техники для уборки внутриквартальных территорий. Об этом свидетельствуют лоты, опубликованные на сайте госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегоуборочная техника в Петербурге

Заказчиком техники выступил жилищный комитет Петербурга. На сайте госзакупок появилась информация о четырех конкурсах по поиску поставщика необходимой техники. Жилищный комитет планирует закупить 313 машин и потратить на это 874 млн рублей.

Согласно содержанию документов, Петербург закупит коммунальную уборочную технику на базе трактора с погрузочным и щеточным оборудованием. Подрядчик передаст машины жилищным агентствам районов Петербурга. Техника должна поступить до 1 декабря 2022 года.

Часть заявок на участие будут принимать до 31 августа, а остальные до 31 августа. Затем определится подрядчик по каждому лоту.