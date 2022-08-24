Калуга, 24 августа, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В Калужской области ограничили посещение лесов. Это связано с введением в лесах IV–V классов пожарной опасности, сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

В лесах запрещено разжигание костров, сжигание мусора и сухой травы, порубочных остатков, а также въезд на автотранспорте. В лесных массивах принимаются радикальные меры: дороги преграждают шлагбаумами, увеличивают наземное патрулирование, запускают квадрокоптеры. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф до 30 тысяч рублей, штрафы на юридических лиц доходят до 400 тыс. рублей.

Ограничительные меры введены в связи с увеличением количества лесных пожаров, в частности, в областях Центральной России. Жара благоприятствует распространению огня. В Калуге, Обнинске и 13 районах Калужской области установлен четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.