Чита, 24 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. С начала 2022 увеличение тарифов для населения Забайкальского края в среднем составило 7,6%, в том числе на жилищные услуги — 10,4, на коммунальные — 5,5%, сообщает территориальное управление государственной статистики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Из наблюдаемых жилищных услуг взносы на капитальный ремонт выросли на 5,7%, оплата по содержанию и ремонту жилья в государственном и муниципальном жилищных фондах и приватизированного жилья — на 7,5%, услуги по организации и выполнению работ по эксплуатации домов ЖК, ЖСК, ТСЖ — на 7,9%.

Среди коммунальных услуг, водоснабжение холодное и горячее подорожало на 3,1% и 4,8% соответственно, водоотведение — на 7,0%, отопление — на 4,8%. Тарифы на газоснабжение увеличились на 12,5%. Услуги по снабжению электроэнергией стали обходиться для забайкальцев в среднем дороже на 4,1%, в том числе за минимальный объем потребления электроэнергии — на 3,9% сверх минимального объема потребления — на 4,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе–мае 2022 года, по оперативным данным, населению Забайкальского края оказано платных услуг на 23 720,7 млн. рублей.

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