Триполи, , 12:54 — REGNUM Международная организация по миграции (IOM) — профильный орган ООН — сообщила о росте числа попыток попасть на территорию Европы из Ливии.

Мигранты

Как сообщает Fawasel, со ссылкой на заявление организации, с начала 2022 года ливийские спасатели вернули на территорию страны более 13 000 нелегальных мигрантов. По данным IOM, в ливийских тюрьмах находятся 2700 мигрантов. Отмечается, что подавляющее большинство мигрантов составляют уроженцы стран центральной Африки и Ближнего Востока.

Как отмечается, за последний год число попыток проникновения в Европу с территории Ливии резко возросло. Аналогичная ситуация фиксируется в Тунисе, Марокко и ряде других странах региона.